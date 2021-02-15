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ABD'de kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor: 11 ölü

ABD'de etkili olan kötü hava koşulları ve buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında 11 kişi hayatını kaybetti.

15 Şubat 2021 Pazartesi 21:38
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ABD'de kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor: 11 ölü

Ülkenin batısındaki Oregon eyaletinden güney doğusundaki Teksas'a kadar görülen sert kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor.

CNN'e göre, yollardaki aşırı buzlanma nedeniyle 11 Şubat'tan bu yana Teksas'taki üç ayrı kazada 9 kişi, Kentucky ve Oklahoma'da birer kişi olmak üzere toplam 11 kişi hayatını kaybetti.

Acil durum ilan edildi

Ulusal Meteoroloji Servisi, ülkede 170 milyon kişinin kötü hava şartları ve buzlanma konusunda uyarıldığını belirtirken, Alabama, Oregon, Oklahoma, Kansas, Kentucky, Mississippi ve Texas eyaletlerinde acil durum ilan edildi.

Teksas Valisi Greg Abbott, vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyararak, "Bu muhtemelen Teksas tarihinde hiç görülmemiş bir kış" ifadesini kullandı.

3 milyon kişiyi etkileyen elektrik kesintisi

PowerOutage sitesi, 2 milyonu Teksas'ta olmak üzere şiddetli soğuk hava ve buzlanmanın olduğu eyaletlerde 3 milyona yakın kişiyi etkileyen elektrik kesintileri yaşandığını kaydetti.

Soğuk havanın kuzey kutup bölgesinden gelen güçlü bir yüksek basınç sisteminden kaynaklandığını belirten meteoroloji uzmanları, kar ve buzlanmanın yarından itibaren güney iç kesimlerden ülkenin kuzeydoğu eyaletlerine doğru kaymasını beklediklerini açıkladı.

Uzmanlar, ABD'deki sert kış şartlarının, kutuplardaki soğuk havayı dengeleyen dünyadaki sıcak akıntıların küresel ısınmadan dolayı zayıflaması ve normalde kuzey kutup dairesi içinde tutulan soğuk havanın güneye doğru kaçmasından kaynaklandığı değerlendirmesinde bulundu.

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