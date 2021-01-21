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ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 415 bin 926'ya çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 190 bin 467 artışla 25 milyon bin 446 oldu.

21 Ocak 2021 Perşembe 18:27
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ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 415 bin 926'ya çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 190 bin 467 artışla 25 milyon bin 446 oldu.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4 bin 392 artarak 415 bin 926'ya ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 14 milyon 970 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 291 milyon 576 bini geçti.

En fazla vaka Kaliforniya, en çok ölüm New York'ta

Kaliforniya eyaleti 3 milyon 78 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 2 milyon 192 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 601 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 41 bin 620 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 611 binden fazla vakayla Hindistan ve 8 milyon 639 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

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