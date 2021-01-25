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ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 429 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1854 artarak 429 bin 511'e yükseldi.

25 Ocak 2021 Pazartesi 17:24
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ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 429 bini geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 134 bin 220 artışla 25 milyon 705 bin 299'a çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1854 artarak 429 bin 511'e ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 15 milyon 410 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 299 milyon 84 bini geçti.

En fazla vaka California, en çok ölüm New York'ta

Vaka sayısı bakımından California, 3 milyon 173 bin küsur ile ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 256 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 649 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 42 bin 388 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi 10 milyon 672 binden fazla vakayla Hindistan ve 8 milyon 844 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

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