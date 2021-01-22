ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 420 bini geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 197 bin 43 artışla 25 milyon 198 bin 489'a çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 4 bin 392 artarak 420 bin 318'e ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 15 milyon 102 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 293 milyon 566 bini geçti.

En fazla vaka California, en çok ölüm New York'ta

Ülkede vaka sayası bakımından California eyaleti 3 milyon 103 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 2 milyon 214 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 613 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 41 bin 848 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 633 binden fazla vakayla Hindistan ve 8 milyon 699 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.