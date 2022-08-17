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ABD'de maymunun "acil çağrısı" polisi harekete geçirdi

ABD'de bir hayvan koruma parkından gelen ve polisi harekete geçiren acil çağrının maymun tarafından yapıldığı anlaşıldı.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 12:09
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ABD'de maymunun "acil çağrısı" polisi harekete geçirdi


ABD'nin California eyaletinde polis, 911 hattına yapılan çağrının ardından söz konusu bölgeye gitti.

Herhangi bir insana rastlayamayan ekip, çağrının kaynağını bulmak için çalışmayı derinleştirdi.

Nihayet, aramanın tesise ait golf arabasındaki bir telefondan ve bir kapuçin maymunu tarafından yapıldığı tespit edildi.

Kapuçin maymunlarının, buldukları nesneleri kurcalamayı seven, meraklı hayvanlar olduğu biliniyor.

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