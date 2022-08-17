ABD'de maymunun "acil çağrısı" polisi harekete geçirdi

ABD'nin California eyaletinde polis, 911 hattına yapılan çağrının ardından söz konusu bölgeye gitti.



Herhangi bir insana rastlayamayan ekip, çağrının kaynağını bulmak için çalışmayı derinleştirdi.



Nihayet, aramanın tesise ait golf arabasındaki bir telefondan ve bir kapuçin maymunu tarafından yapıldığı tespit edildi.



Kapuçin maymunlarının, buldukları nesneleri kurcalamayı seven, meraklı hayvanlar olduğu biliniyor.