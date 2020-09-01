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ABD'de okulların açılması 21 Eylül'e ertelendi

ABD'nin New York kentinde okulların açılması yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle 10 Eylül'den 21 Eylül'e ertelendi.

01 Eylül 2020 Salı 18:42
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ABD'de okulların açılması 21 Eylül'e ertelendi

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, düzenlediği basın toplantısında, devam eden salgın yüzünden okulların açılmasını 10 gün ertelediklerini duyurdu. 

10 Eylül'de okullarına dönmesi beklenen 1,1 milyon öğrenci 21 Eylül'de okula başlayacak.

Okulların açılmasının ertelenmesinde öğretmenlerin güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığı gerekçesiyle greve gitme tehdidi etkili oldu.

New York'ta günlük koronavirüs vaka sayısı binin altında seyrederken ABD genelinde de vakalarda düşüş yaşanıyor ancak ülke 6 milyonu geçen vaka sayısı ve yaklaşık 190 bin ölümle dünyada salgından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunuyor.  

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsCoronavirüs
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