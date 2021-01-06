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ABD'de ölenlerin sayısı 365 bin 740'a yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 601 artarak 365 bin 740'a yükseldi.

06 Ocak 2021 Çarşamba 17:09
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ABD'de ölenlerin sayısı 365 bin 740'a yükseldi

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 232 bin 852 artışla 21 milyon 588 bin 382'ye çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 3 bin 601 artarak 365 bin 740'a yükseldi.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 12 milyon 866 bini, ülke genelinde COVID-19 testi yaptıranların sayısı da 261 milyon 879 bini geçti.

En fazla vaka California, en çok ölüm New York'ta

Ülkede, California eyaleti 2 milyon 501 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 868 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 392 binden fazla vakayla Florida izliyor.

COVID-19'a bağlı can kayıplarında ise 38 bin 718 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 377 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 812 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.  

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