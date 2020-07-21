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ABD'de ölü sayısı 143 bin 891'e yükseldi

ABD'de COVID-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 580 artarak 143 bin 891'e yükseldi.

21 Temmuz 2020 Salı 17:16
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ABD'de ölü sayısı 143 bin 891'e yükseldi

ABD, COVID-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 64 bin 84 artışla 3 milyon 963 bin 495'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 580 artarak 143 bin 891'a çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 121 bin 745 ile Brezilya, 1 milyon 170 bin 636 ile Hindistan ve 783 bin 328 vakayla Rusya izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen eyalet olmaya devam ediyor.

New York'ta 434 bin 871 kişiye virüs bulaştı, bunlardan 32 bin 584'ü hayatını kaybetti.

New York'u 400 bine yakın vakayla California ve 360 binden fazla vakayla Florida takip ediyor.

ABD'de COVID-19 testi yapılan kişi sayısı 49 milyon 191 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 851 bini geçti.

Son Güncelleme: 21.07.2020 17:44
Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsCoronavirüs
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