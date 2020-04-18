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ABD'de ölü sayısı 40 bine yaklaştı

ABD'de COVID-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 800 artarak 37 bin 86'a yükseldi.

18 Nisan 2020 Cumartesi 18:08
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ABD'de ölü sayısı 40 bine yaklaştı

ABD, COVID-19 salgınından en fazla etkilenen ülkeler listesinin ilk sırasında yer alıyor. Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 35 bin 354 artışla 706 bin 779'a çıktı. Salgın yüzünden ölenlerin sayısı ise 3 bin 800 artarak 37 bin 86'ya ulaştı. 

ABD'yi 191 bin 726 vakayla İspanya, 172 bin 434 vakayla İtalya, 149 bin 132 vakayla Fransa takip ediyor.

59 bin 672 hasta iyileşti

ABD genelinde salgından en fazla etkilenen eyalet ise New York oldu. Eyalette 15 bine yakın kişi virüs yüzünden hayatını kaybederken, 220 binden fazla kişi ise COVID-19 hastalığına yakalandı.

New Jersey ve Massachusetts de New York'tan sonra salgından en fazla etkilenen eyaletler arasında yer alıyor. 

Nüfusu 320 milyondan fazla olan ABD'de şimdiye kadar 3 milyon 574 bin 392 kişiye COVID-19 testi yapılırken, 59 bin 672 hasta ise iyileşti.

Ülke genelinde, 112 bin 260 kişi hastanelerde COVID-19 tedavisi görüyor. 

Anahtar Kelimeler:
ABDCovid-19
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