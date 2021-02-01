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ABD'de polis 9 yaşındaki çocuğa ters kelepçe takıp, biber gazı sıktı

ABD polisi yine bir şiddet olayıyla gündemde...

01 Şubat 2021 Pazartesi 14:55
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ABD'de polis 9 yaşındaki çocuğa ters kelepçe takıp, biber gazı sıktı

ABD polisi yine bir şiddet olayıyla gündemde...

New York eyaletinde 9 yaşındaki kız çocuğuna ters kelepçe takan polis, bununla da yetinmedi, "babamı istiyorum" diye ağlayan çocuğun yüzüne biber gazı sıktı.

İddiaya göre çocuğun annesi, kızının kendisine ve başkalarına zarar verebileceği gerekçesiyle polisten yardım istedi.

Polisleri görünce kaçan çocuk kısa sürede yakalandı.

Çocuğa 9 polis memurunun müdahale ettiği görüntülerin yayınlanmasının ardından tepki çığı gibi büyüdü.

ABD'li emniyet yetkilileri, çocuğun kendisine zarar vermemesi için biber gazı kullanmak zorunda kaldıklarını savundu.

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