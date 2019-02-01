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ABD'de soğuk hava can almaya devam ediyor

ABD'yi 2 gündür etkisi altına alan kutup soğukları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.

01 Şubat 2019 Cuma 10:20
ABD'de soğuk hava can almaya devam ediyor

ABD'ye 2 gündür son 25 yılın en soğuk günlerini yaşatan kutup soğukları devam ediyor. Ülkenin farklı eyaletlerinde sıfırın altında 40'a kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'i buldu.

ABD basınına göre, bugün Iowa'nın farklı bölgelerinde buzlu ve karlı yollarda meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaşamını yitirdi, Iowa ve Minnesota'da 2 kişi soğuktan donarak can verdi. Dün de farklı eyaletlerde 6 kişi hayatını kaybetmişti.

 

HUDSON NEHRİ BUZ TUTTU

 

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New York ve New Jersey eyaletlerinde sabah saatlerinde hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında 29 dereceye kadar düşmesi sonucu, iki eyaleti birbirinden ayıran Hudson Nehri'nin bir kısmı buz tuttu.

 

Ayrıca Manhattan'ın merkezindeki Bryant Park'taki Josephine Shaw Lowell çeşmesi de buz tutarak turistler için ilginç görüntüler oluşturdu. New Jersey'de bazı okullar, sabah gecikmeli olarak eğitime başladı.

 

Michigan eyaletinde de soğuk havalar nedeniyle resmi dairelerin bugün kapalı olacağı duyuruldu.

 

Uzmanlar, özellikle yaşlı ve hastaların mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları, elektrikli ısıtıcı ve battaniye kullanımı konusunda dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABDSoğuk HavaYaşamHaber
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