ABD'de soğuk hava hayatı felç etti: 14 milyon kişi temiz suya erişemiyor

ABD’nin güney eyaletlerinde hayat durma noktasına geldi. Teksas'ta ise hayat adeta felce uğradı.

Teksas'ta elektrik krizine eklenen su sıkıntısı hala çözülemedi. Eyalette 14 milyon kişi günlerdir temiz suya erişemiyor. Donan borular da su baskınlarına neden oluyor.

Elektrik kesintileri devam ediyor

4,5 milyon kişinin günlerce elektriksiz kaldığı eyalette, 165 bin hanede kesinti halen devam ediyor.

Günlerce süren elektrik kesintilerinden eyaletin enerji dağıtım şirketi sorumlu tutuluyor.

Elektrik kesintileri ısınma sorununu da beraberinde getirdi. Halk farklı yöntemlere başvurdu.

Şömine yakarak ısınmaya çalışanlar yangınlara sebep oldu. İtfaiye yangınlara müdahale etmekte zorluk yaşadı.

Isınabilmek için bir diğer tercih ise gaz yağlı ısıtıcılar oldu.

Kesintilere, elektrik şebekesindeki tasarım hatalarının neden olduğu ifade ediliyor.

Yiyecek-içecek stoklamak için marketlere akın eden Teksaslılar, uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Biden, Teksas'a gidecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın da gelecek hafta Teksas'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Teksas eyaletinde normalde yıl boyu hava sıcaklıkları yüksek seyrediyor.

Pazartesi günü ise hava sıcaklığı sıfırında altında 8 buçuk dereceye kadar düştü. Bu, kayıtların tutulmaya başladığı 1899’dan bu yana eyalette yaşanan en soğuk üçüncü gün oldu.

Aşılar gecikti

Ülke genelinde etkili olan elverişsiz hava koşulları ve kar yağışı 6 milyon doz koronavirüs aşısının dağıtımını da geciktirdi.

Soğuk hava, hayvanları da zor durumda bıraktı.

Evlerinin bahçelerinde donma tehlikesi geçiren evcil hayvanlar ile ilgili günde 150 yardım çağrısı alınıyor.