Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti
Cinayet zanlılarına 8 gün daha tutukluluk
Cinayet zanlılarına 8 gün daha...
Mengi cinayeti zanlılarına 3’er gün tutukluluk
Mengi cinayeti zanlılarına 3’er gün...
Kadına Şiddet Bitmiyor
Kadına Şiddet Bitmiyor
3 kişiyi vurmuştu; cezaevine gönderildi
3 kişiyi vurmuştu; cezaevine gönderildi

ABD'de son 24 saatte 102 bin 344 yeni vaka

ABD'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 394 artarak 479 bin 810'a yükseldi.

10 Şubat 2021 Çarşamba 18:06
448 Okunma
ABD'de son 24 saatte 102 bin 344 yeni vaka

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 102 bin 344 artışla 27 milyon 804 bin 262'ye çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 3 bin 394 artarak 479 bin 810'a ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 17 milyon 642 bini, COVID-19 testi yaptıranların sayısı ise 327 milyon 206 bini geçti.

En fazla vaka California'da, en çok ölüm New York'ta

ABD'de California eyaleti, 3 milyon 428 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 523 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 790 binden fazla vakayla Florida izliyor.

COVID-19'a bağlı can kayıplarında ise 45 bin 301 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 10 milyon 858 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 602 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kitlesel aşılama toplumdaki bulaş oranını düşürdü
Kitlesel aşılama toplumdaki bulaş oranını düşürdü
Çin: Corona virüsün kökeni ABD'de araştırılsın
Çin: Corona virüsün kökeni ABD'de araştırılsın
İran'da son 24 saatte 61 kişi hayatını kaybetti
İran'da son 24 saatte 61 kişi hayatını kaybetti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim