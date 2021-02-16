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ABD'de son 24 saatte 1034 can kaybı

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1034 artarak 498 bin 209'a yükseldi.

16 Şubat 2021 Salı 18:27
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ABD'de son 24 saatte 1034 can kaybı

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1034 artarak 498 bin 209'a yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son bir günde 56 bin 726 artışla 28 milyon 319 bin 81'e çıktı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 18 milyon 359 bini, COVID-19 testi yaptıranların sayısı 336 milyon 477 bini geçti.

Vaka ve ölümlerde California önde

California eyaleti 3 milyon 477 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 576 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 830 binden fazla vakayla Florida izliyor.

COVID-19'a bağlı can kayıplarında da 47 bin 119 ölümle California ilk sırada bulunuyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) federal hükümet tarafından eyaletlere dağıtılan aşı sayısının 70 milyonu, toplam aşı yaptıranların sayısının ise 38 milyonu geçtiğini kaydetti.

CDC'nin resmi internet sitesinde güncellenen yeni rakamlara göre, ABD'de, 38 milyondan fazla kişiye ilk doz, 14 milyonu aşkın kişiye ise 2'nci doz COVID-19 aşısı yapıldı.

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