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ABD'de son 24 saatte 1308 yeni ölüm

ABD'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1308 artarak, 164 bin 144'e yükseldi.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 17:14
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ABD'de son 24 saatte 1308 yeni ölüm

ABD, COVID-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 64 bin 771 artarak 5 milyon 98 bin 494'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 1308 artarak 164 bin 144'e çıktı.

Ülkede COVID-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 618 bini, test yapılanların sayısı 63 milyon 914 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 967 bin 64 vakayla Brezilya, 2 milyon 108 bin 705 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 549 bin 694 vakayla California, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. California'yı 518 bin 75 vakayla Florida ve 497 bin 406 vakayla Teksas takip ediyor.

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsCovid19
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