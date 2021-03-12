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ABD'de son 24 saatte 131 bin 836 yeni vaka

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1564 arttı. Toplam can kaybı 530 bin 833'e çıktı.

12 Mart 2021 Cuma 18:27
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ABD'de son 24 saatte 131 bin 836 yeni vaka

ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 131 bin 836 artarak 29 milyon 287 bin 115'e yükseldi.

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1564 artarak 530 bin 833'e ulaştı.

En fazla vaka ve ölüm California'da

California, 3 milyon 614 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 715 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 962 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde COVID-19 kaynaklı 55 bin 160 can kaybıyla da önde giden California'yı 48 bin 690 ile New York ve 46 bin 7 ile Texas takip ediyor.

Aşılama sayısı 100 milyona yaklaştı

ABD'de COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ülke genelinde yapılan aşı sayısının 98 milyon 203 bini geçtiğini duyurdu.

CDC'nin güncellenen verilerine göre, ABD'de 64 milyon 701 binden fazla kişiye ilk doz, 33 milyon 863 bini aşkın kişiye ikinci doz COVID-19 aşısı yapıldı.

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