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ABD'de son 24 saatte 1387 can kaybı

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1387 artarak 500 bin 443'e çıktı. California 3 milyon 536 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alıyor.

23 Şubat 2021 Salı 20:31
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ABD'de son 24 saatte 1387 can kaybı

ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 56 bin 182 artışla 28 milyon 191 bin 227'ye yükseldi.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1387 artarak 500 bin 443'e çıktı.

Vaka sayısı 28 milyon 829 bin 173, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 512 bin 767 olarak görüldü.

En fazla vaka ve ölüm California'da

California 3 milyon 536 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 606 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 872 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde COVID-19 bağlantılı 49 bin 541 can kaybı ile de California eyaleti önde giderken, onu 46 bin 924 ile New York ve 42 bin 301 ile Teksas izliyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 11 milyon 16 binden fazla vakayla Hindistan ve 10 milyon 195 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

Aşı yaptıranların sayısı 64 milyonu geçti

ABD'de COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), federal hükümet tarafından eyaletlere dağıtılan aşı sayısının 75 milyon 205 bini, aşı yaptıranların 64 milyon 177 bini geçtiğini duyurdu.

CDC'nin güncellenen verilerine göre, ABD'de 44 milyon 138 binden fazla kişiye ilk doz, 19 milyon 438 bini aşkın kişiye ikinci doz COVID-19 aşısı yapıldı.

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