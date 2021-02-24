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ABD'de son 24 saatte 2 bin 255 can kaybı

ABD'de Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 255 artarak 502 bin 698'e çıktı.

24 Şubat 2021 Çarşamba 17:57
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ABD'de son 24 saatte 2 bin 255 can kaybı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre ise ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 28 milyon 901 bin 327, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 515 bin 211 olarak kaydedildi.

En fazla vaka ve ölüm California'da

Johns Hopkins'e göre, California 3 milyon 543 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 617 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 878 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 bağlantılı 49 bin 888 can kaybı ile de California eyaleti önde giderken, onu 47 bin 37 ile New York ve 42 bin 521 ile Teksas izliyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 11 milyon 30 binden fazla vakayla Hindistan ve 10 milyon 257 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), federal hükümet tarafından eyaletlere dağıtılan aşı sayısının 82 milyon 114 bini, aşı yaptıranların 65 milyon 32 bini geçtiğini duyurdu.

CDC'nin güncellenen verilerine göre, ABD'de 44 milyon 544 binden fazla kişiye ilk doz, 19 milyon 882 bini aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

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