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ABD'de son 24 saatte 2 bin 296 ölüm

ABD'de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 296 artarak 33 bin 286'ya yükseldi.

17 Nisan 2020 Cuma 17:30
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ABD'de son 24 saatte 2 bin 296 ölüm

COVID-19 salgınının en etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 31 bin 692 artışla 671 bin 425'e, can kaybı 2 bin 296 artarak 33 bin 286'ya ulaştı.

ABD'yi 184 bin 948 vakayla İspanya, 168 bin 941 ile İtalya, 147 bin 113 ile Fransa takip ediyor.

ABD'deki vaka sayısının, sıralamada kendisinden sonra gelen ilk 4 ülke olan İspanya, İtalya, Fransa ve 138 bin 273 vakası olan Almanya'nın toplamından fazla olması dikkati çekiyor.

New York'ta vaka sayısı artıyor

Eyaletlere bakıldığında ise salgın etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Eyalette 214 bin 832 olan vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 859 artışla 223 bin 691'e yükseldi.

New York'u 75 bin 317 vakayla komşusu New Jersey, 32 bin 181 vakayla Massachusetts takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 14 bin 832 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 3 bin 518 ölümle New Jersey ve 2 bin 93 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.

3 bin 497 kişi iyileşti

ABD'de 3 milyon 420 bin 394 kişiye COVID-19 testi yapılırken, iyileşenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 497 artışla 56 bin 236'a ulaştı.

Ülke genelinde 109 bin 526 kişinin de virüs nedeniyle hastanelerde tedavileri sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
ABDCovid-19KoronavirüsCoronavirüs
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