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ABD'de sörf yapan gencin kolunu köpek balığı ısırdı

Florida'da sahilde sörf yaparken 16 yaşındaki bir çocuk köpek balığı saldırısına uğradı ancak saldırıya, hatta kolunun ısırıldığının bile farkına varmadı. Koluna 9 dikiş atılan Doyle Nielson, arkadaşlarının uyarısıyla sudan çıktığını, kolunun kanadığını ve saldırıya uğradığını ancak öyle anladığını söyledi.

17 Eylül 2021 Cuma 13:59
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ABD'de sörf yapan gencin kolunu köpek balığı ısırdı

Dünyanın resmi olmayan köpekbalığı ısırığı başkenti olarak anılan Florida'ya bağlı New Smyrna Beach'te yine adının 'hakkını' veren korkunç bir olay yaşandı. 16 yaşındaki Doyle Nielson sörf yaparken köpek balığı saldırısına uğradı.

Üzücü anı ise dalgaları videoya çeken bir fotoğrafçı kaydetti. Ancak Nielson, ne saldırıya uğradığının ne de ısırıldığının farkında değildi.

Koluna 9 dikiş atılan genç, ''Başlangıçta başka bir sörfçünün bana çarptığını düşündüm. Saldırıyı gören diğer sörfçüler hemen dışarı çıkmam konusunda beni uyardılar. Sudan çıktığımda kolum kanıyordu. O ana kadar köpek balığı tarafından ısırıldığımı anlamadım. Kesinlikle tekrar sörf yapacağım ancak suda biraz daha temkinli olacağım'' dedi.

KÖPEK BALIĞI SALDIRILARIYLA ÜNLÜ

New Smyrna sahilinde, sörfçülerin köpekbalıkları tarafından ısırılma olasılığı dünyanın herhangi bir yerinde olduğundan on kat daha fazla. Saldırılar şiddetli olma eğiliminde olmasa da, plajda yılda ortalama dokuz köpek balığı saldırısı oluyor. Nielson bu yıl onuncu oldu.

Son Güncelleme: 17.09.2021 14:10
Anahtar Kelimeler:
ABDSörfKöpek Balığı Saldırısı
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