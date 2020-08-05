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ABD'de tropikal fırtınaya dönüşen Isaias Kasırgası 2 can aldı

ABD'yi etkisi altına alan Isaias Kasırgası, şiddetini kaybederek tropikal fırtına halini alırken, kasırganın yol açtığı hortum nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 09:29
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ABD'de tropikal fırtınaya dönüşen Isaias Kasırgası 2 can aldı

Kuzey Carolina eyaletinde dün gece karaya vuran Isaias Kasırgası, hızının saatte 60 kilometreye kadar düşmesi sonucu "tropikal fırtına" kategorisine alındı. 

Isaias'ın yol açtığı hortum nedeniyle Kuzey Carolina eyaletindeki bir karavanda bulunan 2 kişi yaşamını yitirirken, aynı bölgedeki 20 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kasırga, Kuzey Carolina'nın yanı sıra Virginia, Maryland ve Delaware eyaletlerinde de hortuma yol açtı. Şiddetli fırtınalardan dolayı, kuzeydoğu eyaletlerdeki 2,7 milyondan fazla kişinin elektriği kesildi.

Uzmanlar, Isaias'ın kuzey yönünde ilerlemeye devam edeceğini belirterek, bu bölgelerdeki kişilere dikkatli davranmaları çağrısında bulundu.  

Anahtar Kelimeler:
Isaias Kasırgası
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