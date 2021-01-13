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ABD'de Trump'a yönelik azil oturumu başladı

ABD Temsilciler Meclisinde, Başkan Donald Trump'ın azline yönelik maddenin ele alınacağı oturum başladı.

13 Ocak 2021 Çarşamba 21:28
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ABD'de Trump'a yönelik azil oturumu başladı

6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından "göstericileri şiddete teşvik etmekle" suçlanan Trump, görevden alınması istemiyle yeniden Kongrenin gündeminde.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar'ın pazartesi günü Meclis Genel Kuruluna sunduğu azil maddesine ilişkin tartışmaların yapılacağı oturum başladı.

Tartışmaların ardından oturumun sonunda Trump'ı "ABD hükümetine karşı kasten şiddete teşvik" ile suçlayan azil maddesinin oylaması yapılacak.

Temsilciler Meclisinde çoğunluğa sahip olan Demokratlar'ın ve maddeye "evet" oyu vereceğini açıklayan bazı Cumhuriyetçi vekillerin oylarıyla söz konusu azil maddesinin kabul edilmesi bekleniyor.

Azil maddesinin kabul edilmesi durumunda Trump, ABD tarihinde "görevden alınması istemiyle 2 kez suçlanan ilk başkan" olarak kayıtlara geçecek.

Asıl yargılama Senatoda

Azil sürecinin asıl yargılama ayağını oluşturan ve Trump'ın suçlu olup olmadığına karar verecek olan Senatonun söz konusu oylamayı ne zaman yapacağı ise henüz belli değil.

Bazı senatörler, 20 Ocak'ta göreve başlayacak Joe Biden'ın ilk günlerinin azil yargılamasıyla gölgelenmemesi için Senatodaki oturumun ileri bir tarihte yapılmasını istiyor.

Senatonun Trump'ı suçlu bulması için 100 senatörün en az 3'te 2'sinin bu yönde oy kullanması gerekiyor.

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı bir telefon görüşmesi dolayısıyla Aralık 2019'da Temsilciler Meclisinde suçlanmış, Şubat 2020'de Senatodaki oturumda aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Mike Pence'e Anayasa'nın 25. ek maddesini devreye sokarak, "Trump'ı görevden alma" çağrısı yapan tasarıyı da kabul etmişti. Pence ise söz konusu maddeyi kullanmak gibi bir niyetinin olmadığını kesin bir dille açıklamıştı.

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