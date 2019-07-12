Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
PUBG Mobile oyuncuları dikkat! Türkiye'de çok yakında...
PUBG Mobile oyuncuları dikkat!
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili

ABD'de yasa dışı göçmen baskınları başlıyor

New York Times, ABD'deki yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi için yapılması planlanan ancak daha sonra ertelenen baskınların pazar günü başlayacağını yazdı.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:11
ABD'de yasa dışı göçmen baskınları başlıyor

ABD Göçmenlik ve Sınır Muhafaza (ICE) Biriminin daha önce ertelenen yasa dışı göçmen baskınlarını pazar günü başlatacağı belirtildi. 

New York Times gazetesinin ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ülkedeki yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi için yapılması planlanan ancak daha sonra ertelenen baskınlar pazar günü başlayacak. 

Söz konusu baskınların 10 farklı şehirdeki belirlenen adreslere birkaç gün içinde yapılması planlanırken, baskınların hedefinde olmasa bile olay yerinde bulunan yasa dışı göçmenler tutuklanacak. 

Baskınların Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, Miami, New Orleans, New York ve San Francisco'da yapılması planlanıyor. 

YASA DIŞI GÖÇMENLERİN TOPLATILMASI EMRİ 

Washington Post gazetesi geçen ay, ABD Başkanı Donald Trump'ın ICE'ye daha önce sınır dışı bildirimi almış ailelerin pazar gününden itibaren toplatılması emri verdiğini yazmıştı. 

Haberin tepki çekmesinin ardından Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Demokratların talebi üzerine, yasa dışı göçmenleri ülkeden çıkarma sürecini (sınır dışı etme) iki hafta erteledim." ifadesini kullanmıştı. 

Bu süreçte Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin ABD'nin güney sınırındaki sığınmacı ve yasal boşluk problemlerine bir çözüm bulmak için bir araya gelip ortak bir çalışma yürütüp yürütemeyeceklerine bakacağını belirten Trump, "Eğer birlikte çözüm bulamıyorlarsa sınır dışı işlemleri başlayacak!" mesajını vermişti. 

Göçmen karşıtı politikaları nedeniyle eleştirilen Trump, yasa dışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle mücadele gerekçesiyle Meksika ile sınıra duvar örülmesi gerektiğini savunuyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
ABDGöçmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de sel can aldı
ABD'de sel can aldı
Çin’den Tayvan’a silah satan Amerikan şirketlerine yaptırım
Çin’den Tayvan’a silah satan Amerikan şirketlerine yaptırım
17 yaşındaki genç kaleci penaltı sevinci yaşarken hayatını kaybetti!
17 yaşındaki genç kaleci penaltı sevinci yaşarken hayatını kaybetti!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim