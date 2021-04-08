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ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı 2570 artarak 559 bin 118'e çıktı

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 340 bini geçen ölü sayısı ile Brezilya, 205 binden fazla ölümle Meksika izliyor.

08 Nisan 2021 Perşembe 21:34
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ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı 2570 artarak 559 bin 118'e çıktı

 ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2570 artarak 559 bin 118'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı, bir günde 74 bin 704 artarak 30 milyon 923 bin 841'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2570 artarak 559 bin 118'e çıktı.

California 3 milyon 687 binden fazla vaka ve 59 bin 993 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 815 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 96 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 109 milyondan fazla kişiye ilk doz, 64 milyonu aşan kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 13 milyon 193 bini aşkın vakayla Brezilya ve 12 milyon 928 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Anahtar Kelimeler:
ABD
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