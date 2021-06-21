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ABD'de zincirleme kaza: 9'u çocuk 10 kişi yaşamını yitirdi

ABD'nin Alabama eyaletinde 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 9'u çocuk 10 kişi hayatını kaybetti.

21 Haziran 2021 Pazartesi 09:45
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ABD'de zincirleme kaza: 9'u çocuk 10 kişi yaşamını yitirdi

ABD'nin Alabama eyaletinde bir otobanda 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9'u çocuk 10 kişinin yaşamını yitirdi, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Butler Bölgesi yetkililerinden Wayne Garlock, yerel basına yaptığı açıklamada, Montgomery şehrinin yaklaşık 55 kilometre güneyinden geçen otobanda meydana gelen kazada çocuk bakımevi kuruluşuna ait bir minibüste bulunan 4 ila 17 yaşları arasında 8 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kazaya karışan diğer bir araçtaki 9 aylık bebek ile 29 yaşındaki babasının da yaşamını kaybettiğini ifade eden Garlock, yaralıların civardaki hastanelere kaldırıldığını aktardı.

Kazanın, ülkenin güneydoğu eyaletlerinde etkili olan tropikal fırtına Claudette nedeniyle araçların otobanda biriken suda kayması sonucu meydana gelmiş olabileceği öne sürüldü.

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kazayı incelemek için bölgeye 10 müfettiş gönderildiğini bildirdi.

Öte yandan, Alabama'nın Tuscaloosa şehrinde, tropikal fırtına nedeniyle ağacın evin üstüne devrilmesi sonucu 24 yaşındaki 1 kişi ile 3 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Yine Alabama’nın Birmingham kentinde, sel sularına kapıldığı sanılan 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
ABDKazaZincirleme Kaza
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