ABD'den Afganistan'a 6 helikopter

ABD, Afganistan Hava Kuvvetlerini desteklemek amacıyla bu ülkeye 6 UH-60 Black Hawk helikopteri hibe etti.

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Devlet Veziri, ABD'nin Afgan Hava Kuvvetlerini desteklemek amacıyla hibe ettiği 6 UH-60 Black Hawk helikopterden ikisinin Kandahar Havaalanı'na ulaştığını söyledi.

Diğer dört helikopterin gelecek günlerde ülkeye getirileceğini ifade eden Veziri, bu helikopterlerin terörle mücadelede kullanılacağını belirtti.

Veziri, hibe edilen helikopterleri özel eğitimli Afgan pilotların kullanacağını kaydetti.

Daha önce ABD Savunma Bakanlığı, Afganistan'a 150 adet 6 adet UH-60 Black Hawk helikopteri göndereceklerini açıklamıştı.

Bir dönem, bölgenin en güçlü hava kuvvetlerine sahip Afganistan'ın, savaş ile kargo uçakları, helikopterleri ve hava ekipmanları iç savaşlar sırasında tahrip olmuştu.