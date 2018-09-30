Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99957
ALTIN
231.851
DOLAR
6.0811
STERLİN
7.8343
EURO
7.0621
Bu 5 Besin Kalbi Genç Tutuyor
Bu 5 Besin Kalbi Genç...
Cinsel Sağlık için Dikkat Edilmesi Gereken 5 Hijyen Konusu
Cinsel Sağlık için Dikkat Edilmesi...
Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor
Bunları yerken dikkat! Hayati risk...
Whatsapp'ın kurucusunda şok itiraf: Pişmanım!
Whatsapp'ın kurucusundan şok itiraf
Uçan otomobil satışa çıkıyor
Uçan otomobil satışa çıkıyor

ABD'den Basra konsolosluğuna tahliye

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'ın Basra şehrinde bulunan ABD Konsolosluk binasından artık hizmet verilmeyeceğini duyurdu

30 Eylül 2018 Pazar 11:35
ABD'den Basra konsolosluğuna tahliye

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo'nun Basra Konsolosluğu kararına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Pompeo'nun, Basra Konsolosluk binasında artık hizmet verilmemesi yönünde karar aldığını aktaran Nauert, “ABD'nin Bağdat elçiliği, Basra bölgesinde bulunanlara tam hizmet vermeye devam edecek” ifadesini kullandı. Ayrıca Nauert, ABD'nin Irak'ın güney bölgesindeki Irak halkını desteklemeye devam edeceğini belirtti. Pompeo, ABD'nin Irak'taki çalışanlarına yönelik herhangi bir saldırıda İran'ı sorumlu tutacaklarını ifade etti. Hükümet aleyhine gösterilerin patlak verdiği Basra'da ABD konsolosluğu yakınlarına da füzeler düşmüştü. Irak yönetimi kararı üzüntüyle karşıladığını açıkladı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dev projeyi başlattı
Dev projeyi başlattı
Yunanistan zorba  ile mücadele ediyor
Yunanistan zorba  ile mücadele ediyor
Trump: Kim Jong-un ile birbirimize aşık olduk!
Trump: Kim Jong-un ile birbirimize aşık olduk!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim