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ABD'den İdlib ve kimyasal silah uyarısı

05 Eylül 2018 Çarşamba 09:53
ABD'den İdlib ve kimyasal silah uyarısı

Beyaz Saray Basın Sözcülüğü, "ABD, Rusya ve İran destekli Esed rejiminin yakın bir saldırısının tehdidi altında milyonlarca masum sivilin yaşadığı Suriye'nin İdlib bölgesindeki gelişmeleri yakından izliyor." açıklamasını yaptı.

ABD yönetimi, Suriye'nin İdlib kentindeki gelişmeleri yakından izlediğini vurgulayarak, "Eğer Beşşar Esed yeniden kimyasal silah kullanmayı seçerse ABD ve müttefikleri hızlıca ve uygun şekilde karşılık verecektir, bu konudaki duruşumuz nettir." açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğü, ABD'nin İdlib'deki son gelişmelere ilişkin duruşuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan değerlendirmede, "ABD, Rusya ve İran destekli Esed rejiminin yakın bir saldırısının tehdidi altında milyonlarca masum sivilin yaşadığı Suriye'nin İdlib bölgesindeki gelişmeleri yakından izliyor. Başkan Donald Trump, bu tür bir saldırının zaten trajik olan çatışmayı pervasızca daha da kötüleştireceği ve yüz binlerce insanın hayatını riske atacağı yönünde uyarıda bulunmuştur." denildi.

"Duruşumuz nettir"

"Açık olalım, eğer Beşşar Esed yeniden kimyasal silah kullanmayı seçerse ABD ve müttefikleri hızlıca ve uygun şekilde karşılık verecektir, bu konudaki duruşumuz nettir." ifadesine yer verilen açıklamada, sorunların çözümü için diplomasi yoluna işaret edildi.

Açıklamada ayrıca "ABD, Suriye'deki düşmanlıkları aşabilmek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 2254 sayılı kararı doğrultusunda kalıcı bir diplomatik çözüm bulmak amacıyla müttefikleriyle beraber çalışmaya yorulmadan devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

ABD Başkanı Trump, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Beşşar Esed Suriye'nin İdlib şehrine düşünmeden saldırmamalı. Ruslar ve İranlılar bu muhtemel insanlık trajedisinde yer alarak derin bir insani hata yaparlar. Yüz binlerce insan ölebilir." yorumunu yapmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de basın brifinglerinde "ABD'nin süreci yakından izlediğini" ve "özellikle kimyasal silah saldırısına karşı kararlı bir duruş göstereceklerini" ifade etmişti.

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Beyaz Saray
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