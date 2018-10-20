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ABD'den İngiltere'ye 3,5 milyar dolarlık askeri satış

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, İngiltere'ye 3,5 milyar dolar değerinde 16 H-47 Chinook tipi helikopter satışına karar verdiği bildirildi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 13:49
ABD'den İngiltere'ye 3,5 milyar dolarlık askeri satış

ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, tahmini 3,5 milyar dolar değerinde 16 H-47 Chinook menzili genişletilmiş helikopter için muhtemel dış askeri satışını onaylamaya karar verdi. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı bu satış konusunda bugün Kongreyi bilgilendirdi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu satışın bölgedeki temel askeri dengeleri değiştirmeyeceği kaydedildi.

Satışın sonuçlanması için Senato ve Temsilciler Meclisinin Dış İlişkiler Komitelerinin 30 gün içinde itiraz etmemesi gerektiği belirtildi.

Kongreye tebligatın ulaştırılmasının üzerinden 30 gün geçtikten sonra satışın yapıldığı ülkenin ödeme miktarıyla ilgili "kabul mektubunu" imzalaması gerekiyor. 

ABD, 2018 mali yılında İngiltere'ye çeşitli kalemlerde toplam 1,31 milyar dolarlık askeri ekipman satışı yapmıştı.

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ABD Dışişleri BakanlığıİngiltereAskeri SatışH-47 ChinookHelikopterHaber
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