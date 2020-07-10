Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
3 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi
3 ayı aşmamak üzere cezaevine...
Hırsızlık zanlısı suçunu itiraf etti
Hırsızlık zanlısı suçunu itiraf etti
Hesabına yanlışlıkla yatan 1000 Dolar’ı çekti, tutuklandı
Hesabına yanlışlıkla yatan 1000 Dolar’ı...
Arabadan mini cephanelik çıktı
Arabadan mini cephanelik çıktı
Korkutmak için silahını çekti
Korkutmak için silahını çekti

ABD'den Japonya'ya tarihi satış

ABD, Japonya'ya 23,11 milyar dolar değerinde 105 adet F-35 tipi savaş uçağının satışına onay verdi.

10 Temmuz 2020 Cuma 11:26
528 Okunma
ABD'den Japonya'ya tarihi satış

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından Japonya'ya F-35 satışıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya Dış Askeri Satış kapsamında 23 milyar 11 milyon dolar değerinde 105 adet F-35 Müşterek Taarruz Uçağı ve ilgili ekipmanlarının satışına onay verilmesine karar verdi" sözü kullanıldı.

Açıklamada, satış paketinde 63 konvansiyonel kalkış ve iniş yapabilen F-35A, 42 kısa mesafe kalkış ve dikey iniş yapabilen F-35B tipi savaş uçağının yanı sıra 5 adet yedek F-35 motorunun bulunduğu vurgulandı.

Bu satış gerçekleştiği takdirde, Suudi Arabistan'a 2010 yılında yapılan 29 milyar dolarlık askeri satıştan sonra ABD tarihindeki en büyük satış olacağı belirtildi.

Satışın gerçekleşmesi için Kongrenin 30 gün içinde itiraz etmemesi gerekiyor.

Tayvan, Almanya ve Belçika'ya askeri satış

Ajans, Tavyan'a Patriot hava savunma sistemlerinin tamir ve yenilenmesi için 620 milyon dolarlık satışa onay verildiği açıklamasını yaptı.

Bunun yanı sıra Almanya'ya 130 milyon dolar değerinde 64 adet MK-54 tipi hafif torpido ve 10 adet MK-54 torpido çevrim kiti satışına, Belçika'ya ise 33 milyon dolar değerinde 29 adet MK-54 hafif torpido satışına onay verildiği açıklandı. 

Anahtar Kelimeler:
ABDJaponyaF35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'da sokak sanatçısına 25 kadına tecavüzden soruşturma
Fransa'da sokak sanatçısına 25 kadına tecavüzden soruşturma
Çin'de 4, Güney Kore'de 45 yeni vaka
Çin'de 4, Güney Kore'de 45 yeni vaka
Brezilya'da son 24 saatte 1220 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'da son 24 saatte 1220 kişi hayatını kaybetti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim