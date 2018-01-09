ABD'den 'Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz' dedi

ABD Dışişleri Bakanlığının, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekleme" ve "birleşik Suriye" konusundaki kararlılığını sürdürdüğü bildirildi.

Bakanlıktan isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, AA muhabirine Suriye konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Üst düzey yetkili, "SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK'nın ülkenin kuzeyinde elinde tuttuğu yerlerin ABD tarafından bağımsız bölge olarak tanınacağı" yönünde bölgesel basına yansıyan haberlere vurgu yapılması üzerine, Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirtti.

Yetkili, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve birleşik, bütün grupların haklarının korunduğu demokratik Suriye'yi destekliyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının da öngördüğü siyasal geçiş ve seçim süreci ile Suriye'nin geleceği, Suriye halkı tarafından desteklenecek. Suriye'deki bütün taraflara birlikte hareket etmelerini öneriyoruz."

Doğal Kararlılık Operasyonu devam edecek

ABD Savunma Bakanlığınca AA muhabirine yapılan açıklamada ise Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu'nun faaliyetlerini sürdüreceği vurgulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, Suriye rejiminin terör örgütü DEAŞ ile mücadele edecek gücünün olmadığı ifade edildi.