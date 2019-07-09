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ABD'den Tayvan'a 2,2 milyar dolarlık silah satışına onay

ABD yönetimi, Tayvan'a 2,2 milyar dolarlık silah satışını onayladı. Pentagona bağlı ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, ABD Dışişleri Bakanlığının söz konusu muhtemel silah satışlarına onay verdiği konusunda Kongreyi bilgilendirdi.

09 Temmuz 2019 Salı 09:40
ABD'den Tayvan'a 2,2 milyar dolarlık silah satışına onay

ABD yönetimi, Tayvan'a 2,2 milyar dolarlık silah satışına onay verdi.

Pentagona bağlı ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), ABD Dışişleri Bakanlığının söz konusu muhtemel silah satışlarına onay verdiğine ilişkin Kongreyi bilgilendirdi.

Buna göre, Tayvan'ın, 2,2 milyar dolar karşılığında 108 adet Amerikan M1A2T Abrams tankı ve 250 Stinger füzesi alması öngörülüyor.

Ayrıca, söz konusu pakete çok sayıda otomatik silah, mühimmat, Hercules zırhlı muharebe araçları, ağır araç taşıyıcıları ve ilgili destek ekipmanlarının dahil olduğu belirtildi.

Bilgilendirmede, Tayvan'a yapılması beklenen bu satışın ülkenin savunma kabiliyetine katkı sağlayacağı belirtilirken, bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği vurgulandı.

Çin'in kendisine ait bir eyalet olarak gördüğü Tayvan'ın uzun zamandır ana silah tedarikçisi durumunda olan ABD, resmi olarak bu ülkeyi tanımamasına rağmen savunma amaçlı silah satıyor.

Tayvan Başkanlık Sözcüsü Chang Tun-han, silah satışına ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, ülkesinin silah alımını hızlandıracağını ve ABD ile askeri anlamda "daha yakın bir ilişki" kuracağını kaydetmişti.

Satış görüşmelerinin başlaması için Kongrenin 30 gün içerisinde herhangi bir itirazda bulunmaması gerekiyor. 30 günün sonunda ABD’nin, Tayvan'a teklif mektubunu sunması ile satış görüşmeleri başlayacak.

Satışı onaylanan silahları, Amerikan General Dynamics Corp ve Raytheon firmaları üretiyor

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ABDTayvanSilahSatışHaberGündem
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