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ABD Donanma Hava İstasyonu’na silahlı saldırı düzenlendi

ABD’nin Texas eyaletindeki Corpus Christi Donanma Hava İstasyonu’na silahlı saldırı düzenlendi.

21 Mayıs 2020 Perşembe 19:24
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ABD Donanma Hava İstasyonu’na silahlı saldırı düzenlendi

ABD’nin Texas eyaletindeki Corpus Christi Donanma Hava İstasyonu’na saldırı düzenlendi. Saldırgan, etkisiz hale getirilirken, güvenlik güçlerinden 1 kişi yaralandı.


İlk müdahale ekipleri olay yerini incelerken kurumun tüm kapıları kapatıldı.


Deniz Kuvvetleri Kriminal Soruşturma Servisi (NCIS) ve yerel güvenlik güçlerinin olay yerinde inceleme yaptığı ifade edildi. Büronun, Houston'daki saha ofisi sözcüsünden yapılan açıklamaya göre, FBI da olayın soruşturmasına yardım ediyor.


Corpus Christi Polis Departmanı, kuzey kapısında meydana gelen olay nedeniyle, her iki kapının da kapatıldığını ve halka bölgeden tamamen uzak durması gerektiğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
ABDSilahlı Saldırı
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