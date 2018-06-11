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ABD hava kuvvetleri firarisi 35 yıl sonra yakalandı

ABD Hava Kuvvetleri, Temmuz 1983'te firar eden eski yüzbaşı William Howard Hughes Jr.'nin California eyaletinde gözaltına alındığını açıkladı.

11 Haziran 2018 Pazartesi 15:28
ABD hava kuvvetleri firarisi 35 yıl sonra yakalandı

ABD Hava Kuvvetlerinden 1983 yılında firar eden bir şahsın 35 yıl sonra yakalandığı bildirildi.

BBC'de yer alan habere göre ABD Hava Kuvvetleri, Temmuz 1983'te firar eden eski yüzbaşı William Howard Hughes Jr.'nin California eyaletinde gözaltına alındığını açıkladı.

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Hughes'un başka bir isim altında pasaport sahteciliğinden sorgulanırken gerçek kimliğini itiraf ettiği belirtildi.

Görev yaptığı dönemde devlet sırrı niteliğindeki bilgilere erişimi olan Hughes, sorgusunda o dönemde depresyonda olduğu için Hava Kuvvetlerinden firar ettiğini ve yıllardır sahte kimlikle California'da yaşadığını ifade etti.

Hughes firar ettiği sırada Hollanda'daki NATO görevinden yeni dönmüştü. Gizli bilgilere erişimi nedeniyle "kanun kaçağı" ilan edilen firari asker, ABD Hava Kuvvetlerinin arananlar listesinde en üst sırada yer alan 7 kişiden biriydi.

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