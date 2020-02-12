ABD Hava Kuvvetlerinde başörtüsü ve sakal resmen serbest oldu

Hava Kuvvetleri, kılık kıyafet ve personel görünümünü düzenleyen yönetmelikte yapılan değişiklikle “sade ve gösterişsiz” olmak şartı ile dini kıyafetlerin giyilmesine izin verdi. Sih inancına sahip olan Hava Kuvvetleri personelinin saçlarını uzatması ve örtmesine de müsaade edildi.

Amerikan Hava Kuvvetleri geçtiğimiz yıllarda askerlerden bir kısmının başörtüsü takmasına ya da sakal bırakmasına müsaade etmişti. Üstçavuş Abdul Rahman Gaitan 2018 yılında ABD Hava Kuvvetleri’nde dini inancı gereği sakal bırakmasına izin verilen ilk Müslüman asker olmuştu.

Yüzbaşı Maysaa Ouza da geçen yıl türban takmasına müsaade edilen ilk Hava Kuvvetleri personeli olmuştu.

Sih inancına sahip asker Singh Bajwa da 2019 yılında ilk kez türban takmasına, inancı gereği saçlarını uzatıp sakal bırakmasına izin verilen Hava Kuvvetleri askeri olmuştu.