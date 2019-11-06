Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha
Google o markayı satın aldı
Google o markayı satın aldı
Tıkalı burun uyku problemlerine yol açıyor
Tıkalı burun uyku problemlerine yol...
Aspirin depresyona iyi geliyor
Aspirin depresyona iyi geliyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor

ABD, Irak ve Lübnan’daki sorunlardan İran’ı sorumlu tuttu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Irak ve Lübnan halkı ülkelerini geri istiyor. İran rejiminin devrim adı altında ihraç ettiği tek şeyin yolsuzluk olduğunu görüyorlar.” dedi.

06 Kasım 2019 Çarşamba 10:22
ABD, Irak ve Lübnan’daki sorunlardan İran’ı sorumlu tuttu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak ve Lübnan’da şiddetli protestolara neden olan sorunlardan İran’ın sorumlu olduğunu ileri sürdü.

Bakan Pompeo, bölgedeki gelişmelere ilişkin, Twitter’dan yazılı açıklama yaptı.

Ülke içindeki işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği gibi sebeplerle başlayan protestolara dikkati çeken Pompeo, “Irak ve Lübnan halkı ülkelerini geri istiyor. İran rejiminin devrim adı altında ihraç ettiği tek şeyin yolsuzluk olduğunu görüyorlar. Irak ve Lübnan halkı kendi söylemlerini, (İran’ın ruhani lideri) Ali Hamaney’in dayatmasından kurtarmayı hakediyor.” ifadesini kullandı.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede, 1 Ekim’de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim’de tekrar başlamıştı.

Birleşmiş Milletler Irak Misyonu, 1 Ekim’den bu yana devam eden gösterilerde 254 göstericinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin de yaralandığını duyurmuştu.

Lübnan’da ise 17 Ekim’de ekonomik sorunlar ve yeni vergiler nedeniyle başlayan protestolar, teknokratlardan oluşan bağımsız küçültülmüş yeni bir hükümet kurulması talebiyle devam ediyor.

Başbakan Saad el-Hariri hükümeti, 21 Ekim’de ülkedeki ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bazı kararlar almış ancak bu kararların protestoları durdurmaya yetmemesi üzerine, Hariri 29 Ekim’de “Lübnanlıların yüce çıkarlarını savunacak yeni bir hükümetin kurulmasına kanaat getirdiğini” belirterek, Cumhurbaşkanı Mişel Avn’a istifasını sunmuştu.

Avn da istifasını sunan Hariri’den yeni hükümet kuruluncaya kadar görevini sürdürmesini istemişti.

(BRT/TRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
ABDIrakLübnan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa Birliği’nden kritik Türkiye açıklaması: On milyonlarca Euro vereceğiz
Avrupa Birliği’nden kritik Türkiye açıklaması: On milyonlarca Euro vereceğiz
TC Milli Savunma Bakanlığı duyurdu:Barış Pınarı Harekat Bölgesi’ne saldırı
TC Milli Savunma Bakanlığı duyurdu:Barış Pınarı Harekat Bölgesi’ne saldırı
İsrail askerinden skandal görüntü… 5 yaşındaki çocuğun gözü önünde silah doğrulttu
İsrail askerinden skandal görüntü… 5 yaşındaki çocuğun gözü önünde silah doğrulttu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim