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ABD'li kadın üçüncü kez 50 bin dolarlık ikramiye kazandı

ABD'deki Maryland Piyango yetkililerine göre, Montgomery County'da yaşayan 61 yaşındaki kadın, Ağustos 2018'den bu yana üçüncü kez 50 bin dolarlık kazı kazan ikramiyesi kazandı. İsminin gizli kalmasını isteyen kadın, ''İnsanlar her gün oynuyor ve kazanamıyor. Şoke oldum. Bu inanılmaz'' şeklinde konuştu.

30 Kasım 2021 Salı 09:36
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ABD'li kadın üçüncü kez 50 bin dolarlık ikramiye kazandı
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ABD’nin Maryland eyaletine bağlı Montgomery County adlı kentinde yaşayan bir kadın üç yıl içinde 3 kez piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı.

61 yaşındaki kadın, kısa süre önce iki adet 5 dolarlık (yaklaşık 63 lira) kazı kazan bileti satın aldı. İlk bilet tutmadı ancak ikincisi on oyunun en büyük ödülü olan 50 bin doları (yaklaşık 636 bin lira) getirdi.

BİLETLERİ HEP AYNI MAĞAZADAN ALIYOR

Ağustos 2018'den bu yana üçüncü kez 50.000 dolarlık ikramiye kazanan kadın , parayı bazı ev tadilatları için kullanmayı planladığını söylerken, biletleri hep aynı mağazadan aldığını dile getirdi.

Maryland Piyango yetkililerine göre, aynı kadın üçüncü kez 50 bin dolarlık büyük ödülün sahibi oldu. Buna göre, ilk ikramiyeyi Ağustos 2018'de, ikinci ikramiyeyi ise ertesi Ekim ayında Cash Craze Doubler oynayarak kazandı.

ŞAŞKINA DÖNDÜ

Kadının üçüncü kez büyük ikramiyeyi kazandığı için şaşkına döndüğü belirtilirken, piyango yetkililerine "İnanamıyorum. İnsanlar her gün oynuyor ve kazanmıyor. Şoke oldum" dediği öğrenildi.

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