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ABD'li senatörden 'Wuhan'daki laboratuvarlar incelensin' talebi

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, koronavirüs (COVID-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentindeki laboratuvarlarda inceleme başlatılması talebinde bulundu.

26 Nisan 2020 Pazar 17:16
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ABD'li senatörden 'Wuhan'daki laboratuvarlar incelensin' talebi

Fox News kanalına açıklamalarda bulunan Graham, Çin'in ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden en az 53 bin kişiden ve işsiz kalan 26 milyon kişiden sorumlu olduğunu belirtti.

Graham, Çin'in, şimdiki tutumunu sergilemeye devam etmesi halinde yaptırımlara maruz bırakılması gerektiğini söyledi.

Graham, Çin'de insanların inancı ya da dini nedeniyle cezaevlerine konulduğunu ve tarihte dünyayı bu kadar çok zarara uğratan başka bir ülke olmadığını savundu.

Wuhan'daki laboratuvarların incelenmesi için Çin'in müfettişlerle iş birliğine gitmesi gerektiğini ifade eden Graham, Wuhan'daki yarasa, maymun ve egzotik hayvanların satıldığı pazarların kapatılmasının önemine işaret etti.

Graham, Avrupa Birliği'nin Çin konusunda zayıf olduğunu ve hiçbir şey yapmadığını söyledi.

'Çin'e yaptırım' mesajı

Kendilerinin yapacak bazı şeyleri olduğunu kaydeden Graham, Çin davranışlarını değiştirene ve müfettişlerle iş birliği yapana kadar Çin'den seyahatlerin durdurulması, Çin'den ABD'deki üniversitelerde okumak için gelecek öğrencilere izin verilmemesi, Çinli yetkililerin ABD'ye gelmesinin yasaklanması ve Çinli şirketlerin ABD'de doğrudan yatırım yapmalarına izin verilmemesi gibi yaptırımlar uygulanabileceğini belirtti.

İddialar Trump'a sorulmuştu

ABD Başkanı Donald Trump'a, Fox News muhabiri John Roberts tarafından doğal yollarla ortaya çıkan koronavirüsün, gevşek güvenlik protokolleri nedeniyle Wuhan'daki bir laboratuvardan yayıldığı, bir stajyere bulaştığı, bu stajyerin daha sonra erkek arkadaşını enfekte ettiği ve virüsün sonrasında yayılmaya başladığı hayvan pazarına gittiğine dair ABD yönetiminde artık inancın son derece yüksek olduğu yönündeki iddialar sorulmuştu.

Trump iddiaları doğrulamaz ya da yalanlamazken, "Bu hikayeyle ilgili gittikçe daha fazla şey duyuyoruz. Göreceğiz. Meydana gelen bu korkunç durumla ilgili çok kapsamlı inceleme yapıyoruz" demişti.

Anahtar Kelimeler:
ABDWuhanKoronavirüsCovid-19
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