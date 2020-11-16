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ABD'li şirketten aşı açıklaması: Yüzde 94,5 etkili

ABD'li ilaç şirketi Moderna, koronavirüse karşı geliştirdiği aşı adayının yüzde 94,5 oranında etkili olduğunu duyurdu.

16 Kasım 2020 Pazartesi 17:05
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ABD'li şirketten aşı açıklaması: Yüzde 94,5 etkili

Moderna, hala süren çalışmadan elde edilen ilk verinin, aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu ortaya koyduğunu açıkladı.

Şirketin Başkanı Dr Stephen Hoge, veriyi, "gerçekten önemli bir dönüm noktası" diye nitelendirdi.

Hoge, iki farklı şirketten benzer sonuçların gelmesinin "çok rahatlatıcı" olduğunu belirtti.

Hoge ayrıca, "Bu sorunu tek başına Moderna çözemez. Küresel talebi karşılamak için birçok aşıya ihtiyaç olacak." diye konuştu. 

Moderna'nın ABD'de Ulusal Sağlık Enstitüleriyle birlikte üretilen aşısı, şu anda aşı veya plasebo yapılan 30 bin kişi üzerinde deneniyor.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in COVID-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu bildirilmişti.

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