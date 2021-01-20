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ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden için yemin töreni düzenleniyor

ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris için başkent Washington'da düzenlenen yemin töreni olağanüstü güvenlik önlemleri altında başladı.

20 Ocak 2021 Çarşamba 18:36
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ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden için yemin töreni düzenleniyor

ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris için başkent Washington'da düzenlenen yemin töreni olağanüstü güvenlik önlemleri altında başladı.

Ülke tarihinde emsali görülmemiş yoğun güvenlik önlemleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde, Kongre binasının batı kanadında kurulan platformda başlayan törene sınırlı sayıda davetli katıldı.

Görev süresi bugün (TSİ) 20.00'de sona erecek Başkan Donald Trump, törene katılmayıp sabah Florida'daya gitti, Yardımcısı Mike Pence, Kongre üyeleriyle törene katılanlar arasında yer aldı.

Yaklaşık 1000 davetlinin katıldığı törende, eski başkanlar Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton da eşleriyle hazır bulundu. 

Biden, eşi Jill Biden ile tören öncesi gelenek olan kilise ziyaretine giderek dua etti, ardından seçilmiş Başkan Yardımcısı Harris ile yemin töreninin yapılacağı alana geçti. 

Yemin töreni akışı

Kongre binasının batı cephesinde kurulan platformda yemin töreni başladı. Törende önce seçilmiş Başkan Yardımcısı Harris yemin edecek, ardından Joe Biden ABD'nin 46'ncı başkanı olarak yemin ederek görevine başlayacak.

Biden, burada başkan olarak ilk konuşmasını yapacak. Biden'ın konuşmasında, ülkede 400 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Kovid-19 salgınıyla mücadeleye ve siyasi olarak bölünmüş ABD halkını yeniden bir araya getirmeye dair mesajlara ağırlık vermesi bekleniyor.

Konuşmanın ardından Başkan, Başkan Yardımcısı ve eşleri, (TSİ) 21.40'ta askeri kıtayı selamlayacak. Ardından (TSİ) 22.25'te Biden ve Harris eşleriyle Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koyacak.

Başkanlık korteji

Başkan ve Başkan Yardımcısı, (TSİ) 23.15'te "başkanlık korteji" adı verilen araçlar eşliğinde yeni ikametleri Beyaz Saray'a doğru yola çıkacak.
Biden yarın (TSİ) 00.15'te Beyaz Saray'daki başkanlık makamı Oval Ofis'te çalışmaya başlayacak, ilk kararnamelerini imzalayacak ve idari talimatlarını verecek.

(TSİ) 00.45'te Başkanın ilk gün atamalarını yaptığı personel için çevrimiçi yemin töreni yapılacak.

Başkan, Başkan Yardımcısı ve eşleri, (TSİ) 03.48'de aktör Tom Hanks'in sunuculuğunu yapacağı özel kutlama programına katılacak.

Beyaz Saray'da ilk gün mesaisi Başkan ve First Ladynin (TSİ) 04.55'te Güney Bahçesi'ndeki Mavi Oda Balkonu'nda görünmesiyle sona erecek.

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