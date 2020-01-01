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ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önündeki gösteriler ikinci gününde de sürüyor

01 Ocak 2020 Çarşamba 17:40
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önündeki gösteriler ikinci gününde de sürüyor

Irak'ta İran'a yakın grupların ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde düzenlediği gösteriler ikinci gününde de devam ediyor.

Şii milis gücü Haşdi Şabi ve ona bağlı Hizbullah Tugayları taraftarları, bugün de başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği binası önünde toplanmayı sürdürüyor.

ABD karşıtı sloganlar atan göstericileri dağıtmak için alana zaman zaman göz yaşartıcı gaz ve ses bombası atılıyor.

Atılan gazdan etkilenenler ambulanslarla çevredeki hastanelere taşınıyor. 

Yeşil Bölge çevresindeki üst düzey güvenlik önlemleri devam ederken, hükümet yetkilileri ve Haşdi Şabi'ye yakın çevreler dışında basın dahil kimsenin bölgeye girişine izin verilmiyor.

"ABD'YLE GÜVENLİK ANLAŞMASI İPTAL EDİLSİN" ÇIKIŞI

Öte yandan İran'a yakın Şii Fetih Koalisyonu Milletvekili Saad Hazali, yerel medyaya yaptığı açıklamada, ABD ile Irak arasında imzalanan stratejik güvenlik anlaşmasının iptal edilmesi için Meclis'te imza toplamaya başladıklarını söyledi.

Hazali, "ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına yönelik bir karar aldırmak için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Irak'ta İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları üssüne ABD tarafından düzenlenen ve 28 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, dün sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanmıştı.

ABD karşıtı sloganlar atan protestocular, Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD elçiliğinin duvarını ateşe vermiş ardından kapısını kırarak elçiliğe girmişti.

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