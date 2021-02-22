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ABD'nin kışla imtihanı: Ölü sayısı 70'e yaklaştı

ABD'de dondurucu soğuklar 70'e yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Başta Teksas olmak üzere birçok eyalette insanlar elektrik ve temel ihtiyaçlardan yoksun kaldı, hipotermi vakaları arttı.

22 Şubat 2021 Pazartesi 10:57
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ABD'nin kışla imtihanı: Ölü sayısı 70'e yaklaştı

Ülke çapında karbonmonoksit zehirlenmeleri ve hipotermi gibi nedenlerden yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor.

Elektrik kesintilerinin yaşandığı ve yeterli ısınmanın sağlanamadığı Teksas'ta, 11 yaşında bir çocuğun yatağında vücut ısısının ani düşüşü nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülke çapında en az 77 hipotermi vakası kayda geçti.

New York Times, yine Teksas'ta, oksijen tüpüyle hayatta kalan 75 yaşındaki Carrol Anderson isimli bir hastanın elektrik kesintisi nedeniyle yaşamını yitirdiğini yazdı.

Kesintiler sonucu çalıştırılan jeneratörler de karbonmonoksit zehirlenmelerini tetikledi.

Teksas'ta yetkililer, su arıtma merkezlerini de etkileyen elektrik kesintileri nedeniyle halktan musluk suyunu tüketmeden önce kaynatmalarını istemişti.

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