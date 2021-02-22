ABD'nin kışla imtihanı: Ölü sayısı 70'e yaklaştı

ABD'de dondurucu soğuklar 70'e yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Başta Teksas olmak üzere birçok eyalette insanlar elektrik ve temel ihtiyaçlardan yoksun kaldı, hipotermi vakaları arttı.