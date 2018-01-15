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ABD'nin peşine düştüğü çocuk pornocusu, doktor adayı çıktı

ABD ‘Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi’nin (NCMEC) bilgisayar IP’sini tespit ederek Türk güvenlik güçlerine bildirdiği çocuk pornocusu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi çıktı...

15 Ocak 2018 Pazartesi 11:36
ABD'nin peşine düştüğü çocuk pornocusu, doktor adayı çıktı
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ABD ‘Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi’nin (NCMEC) bilgisayar IP’sini tespit ederek Türk güvenlik güçlerine bildirdiği çocuk pornocusu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi çıktı. Suçüstü yakalanmasına rağmen suçlamaları reddeden doktor adayı, tutuklandı.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, NCMEC İstanbul’daki bir bilgisayar IP’sini takibe aldı. Yapılan çalışmalarda, bilgisayarı kullanan kişinin binlerce çocuk istismar görüntüsünü indirip, depoladığı ve bunları yaydığı belirlendi. NCMEC, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne çocuk pornocusuyla ilgili teknik veri çalışmalarını gönderdi. Şüphelinin yakalanmamak için ‘robot IP’ ile internete bağlandığı belirlendi. Siber polisi şüphelinin adresini bulmayı başardı ve yapılan operasyonla 24 yaşındaki M.M.’yi istismar görüntülerini bilgisayarına indirirken suçüstü yakaladı.

ŞİFRE KIRILINCA TUTUKLANDI

Gözaltına alınan M.M. suçlamaları reddetti. Kullandığı bilgisayar ve sabit disklerin ise şifreli olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen zanlı delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları uzun çalışmanın ardından şifrelerini çözmeyi başardıkları bilgisayar ve sabit diskten binlerce çocuk istismar görüntüleri ele geçirildi. Savcılık talimatıyla hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarılan M.M., 'çocuk istismar görüntülerini yasaklı sitelere girerek internetten indirdiği, depoladığı ve bu görüntüleri yaydığı' suçlamasıyla tutuklandı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 6. sınıf öğrencisi M.M.’nin Ermenistan uyruklu olduğu ve misafir öğrenci olarak Türkiye’de eğitim gördüğü öğrenildi.

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