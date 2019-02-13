ABD'nin uzayda Çin ve Rusya endişesi

ABD Savunma Bakanlığına bağlı DIA "Uzaydaki Güvenliğe Yönelik Sınamalar" başlıklı bir rapor yayınladı.
Uzaydaki güvenlik durumunun yanı sıra ABD'nin uydularına yönelik Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore'nin balistik füze ve uzay çalışmalarını mercek altına alan raporda, "Özellikle Çin ve Rusya, ABD'nin uzayda konuşlu sistemlere olan güvenini suistimal etmek için çeşitli araçlar geliştiriyor." ifadesine yer verildi.
Rusya'nın da Çin gibi lazer silahları üzerine çalıştığı belirtilen raporda, "Rusya Temmuz 2018 öncesinde bir lazer silahını muhtemelen Havada Konuşlu Uydu Karşıtı Silah Programı kapsamında Uzay Kuvvetlerine teslim etti." ifadesi kullanıldı.
Moskova yönetiminin karada konuşlu mobil füze sistemleri de geliştirmeye başladığı vurgulanan raporda, "Bu silah önümüzdeki birkaç yıl içinde muhtemelen operasyonel hale gelecektir." denildi.