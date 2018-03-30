ABD öncülüğündeki koalisyona Suriye'de EYP saldırısı düzenlendi

Birleşik Görev Gücü'nden yapılan açıklamada, "2 koalisyon personeli, 29 Mart’ta GMT saatiyle akşam 9.00'da Suriye'de el yapımı patlayıcı ile öldürüldü, 5'i yaralandı." bilgisi verildi.

Yaralıların tedavi edilmek üzere bölgeden tahliye edildiği belirtilirken ölenlerin isim ve rütbeleri açıklanmadı.

Olayın soruşturulduğu kaydedilirken saldırının yeri açıklanmadı.

Konuyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Koalisyon Sözcüsü Albay Ryan Dillon, "Aileler bilgilendirilene kadar olay yerini belirtmeden Suriye olarak ifade edeceğiz." dedi.

Dillon ölen askerlerin ABD askeri olup olmadığına ilişkin soruları da aynı gerekçe ile yanıtlamaktan kaçındı.

Ancak AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgilye göre saldırı Menbiç yakınlarında meydana geldi.