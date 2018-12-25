Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
PUBG'yi anlık kaç kişi oynuyor? İnanılmaz rakam...
PUBG'yi anlık kaç kişi oynuyor?
Google Asistan Türkçe öğrendi
Google Asistan Türkçe öğrendi
NASA radarları Holiday Asteroidini görüntüledi
NASA Görüntüledi
Yaraları çabuk iyileştiren bandaj geliştirildi
Yaraları çabuk iyileştiren bandaj geliştirildi
Whatsapp’tan Bomba Özellik!
Whatsapp’tan Bomba Özellik!
banner40

ABD piyasaları tarihin en kötü Noel arifesini yaşadı

25 Aralık 2018 Salı 11:13
ABD piyasaları tarihin en kötü Noel arifesini yaşadı

ABD piyasaları tarihin en kötü Noel arifesini yaşadı.
New York borsasında endeksler, yüzde 2,5’i aşan kayıplarla tarihin en kötü Noel arifesini yaşadı.

banner41
Noel arifesinde yarım gün işlem gören Dow Jones Endeksi yüzde 2,91 düşüşle 21.797 puandan, kapandı.

Bugün tüm gün kapalı olacak endekslerin, tarihlerindeki en kötü Noel arifesini tecrübe etmesinde Amerikan federal hükümetinin cumartesiden bu yana bütçe krizi nedeniyle kapalı olması belirleyici oldu.

Ayrıca, analistler, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in pazar günü ülkenin en büyük bankalarıyla görüştüğünü ve piyasada likidite sorunu olmadığını açıklaması, yatırımcıları daha tedirgin hala getirdiğine işaret ediyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
ABD Piyasaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avustralya’da 33 katlı bina ve çevresi tahliye edildi
Avustralya’da 33 katlı bina ve çevresi tahliye edildi
Kevin Spacey cinsel tacizde bulunmakla suçlandı, iddialara 'Frank Underwood' karakteriyle yanıt verdi
Kevin Spacey cinsel tacizde bulunmakla suçlandı, iddialara 'Frank Underwood' karakteriyle yanıt verdi
Avusturyalı gazeteci serbest bırakıldı
Avusturyalı gazeteci serbest bırakıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim