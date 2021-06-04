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ABD Rusya'ya "siber saldırı" hazırlığında

NBC NEWS'in haberine göre, ABD, Rusya'daki bilgisayar korsanlarının siber saldırına karşı misilleme hazırlığında. Saldırılar ulusal güvenlik tehdidi olarak ele alınacak, siber güvenlik yetkilileri daha fazla istihbarat odaklı çalışma yapacak.

04 Haziran 2021 Cuma 14:28
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ABD Rusya'ya "siber saldırı" hazırlığında

Son dönemde siber saldırıların hedefi olan Amerika Birleşik Devletleri, bu saldırılardan Rusya'yı sorumlu tutuyor. Washington'ın saldırılara karşı Moskova'ya karşı misilleme yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rus bilgisayar korsanlarına karşı siber saldırılar için harekete geçtiği vurgulandı.

Biden geldi, siber saldırı arttı

Amerikan NBC NEWS haber kanalında yer alan iddia ismi belirtilmeyen bir Amerikalı yetkiliye dayandırıldı. Haberde, yazılımsal saldırıların ulusal güvenlik tehdidi olarak ele alınacağı belirtildi.

Biden yönetiminin göreve gelmesinden bu yana siber saldırıların arttığına dikkat çekildi.

Siber güvenlikten sorumlu yetkililerin, özellikle Rus bilgisayar korsanlarına karşı daha fazla istihbarat kaynağına odaklanmayı planladıkları ifade edildi.

Boru hattı ve et üreticisine saldırı

Haberde, ülkenin en büyük petrol boru hattı Colonial Pipeline ve en büyük et üreticisi JBS firmalarına yapılan siber saldırılar hatırlatıldı.

Beyaz Saray, her iki saldırı için de Rusya'ya işaret etmişti.

Biden'dan açıklama

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'daki basın toplantısında "Rusya'ya bir misilleme olacak mı?" sorusuna "Bu konuya yakından bakıyoruz" yanıtını vermişti.

Konuya ilişkin Amerikan Siber Komutanlığı ve Ulusal Güvenlik Dairesi tarafından ise herhangi bir açıklama yapılmadı. 

Son Güncelleme: 04.06.2021 15:42
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