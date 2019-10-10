Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...
‘Beyaz ve kilolu kadınlar esmer kadınlara göre 2 kat daha risk altında’
‘Beyaz ve kilolu kadınlar esmer...
Türk bilim insanlarından meme kanserine yeni ilaç
Türk bilim insanlarından meme kanserine...
Instagram ilgi çekmeye çalışıyor! İşte yeni özellik...
Instagram ilgi çekmeye çalışıyor! İşte...
Büyük tehlike! Google milyonlarca kullanıcıyı uyardı!
Google milyonlarca kullanıcıyı uyardı!

ABD Senatosu’nda Türkiye karşıtı tasarı

ABD Senatosu'nun, Suriye sınırındaki terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" dolayısıyla Türkiye'ye karşı bir yaptırım paketi hazırladığı bildirildi.

10 Ekim 2019 Perşembe 08:19
ABD Senatosu’nda Türkiye karşıtı tasarı

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen tarafından hazırlanan yaptırım paketinde Türkiye’yi hedef alan ağır maddelere yer verildi.

Söz konusu paketin taslağını Twitter’dan paylaşan Graham, Kongre’deki iki partinin de yaptırım konusunda hemfikir olduğunu savundu.

Buna göre, yaptırım paketinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanların adı tasarıda yer aldı.

Öte yandan, Türkiye’nin Suriye’deki operasyonlarını 90 gün içerisinde durdurmaması halinde askeri ve ticari sektörlerine de ağır yaptırım uygulanması istenen pakette, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne uçak, araç, makine ve ilgili tüm parça satışının yanı sıra askeri istihbarat paylaşımının da durdurulması çağrısı yapıldı.

Bununla beraber, enerji ve petrol satışı konusunda Türkiye’ye ve Türkiye ile iş birliği yapan yabancı ülke ve kuruluşlara yaptırım uygulanması teklif edilen pakette, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerinin alımı kapsamında da yaptırım istendi.

Söz konusu tasarının Senato’da oylanıp kabul edilmesi durumunda Trump’ın masasına gelmeden önce Temsilciler Meclisi’nde de kabul edilmesi gerekiyor.

Ancak Trump’ın bu tür bir yasa tasarısını veto etme yetkisi bulunuyor. Kongre’nin her iki kanadında da 3’te 2 çoğunluğun üzerinde kabul edilmesi halinde ise Trump’ın veto yetkisini aştığı için tasarılar doğrudan yasalaşıyor.

Cumhuriyetçi Senatör Graham’in operasyona karşı son günlerdeki paylaşımları Türkiye’nin tepkisini çekmişti. AA

banner22
Son Güncelleme: 10.10.2019 08:25
Anahtar Kelimeler:
ABDSenatosu’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Macaristan AB'yi kilitledi: Türkiye'yi hedef alan bildiriyi imzalamadı
Macaristan AB'yi kilitledi: Türkiye'yi hedef alan bildiriyi imzalamadı
Her 4 kişiden biri bu riski taşıyor
Her 4 kişiden biri bu riski taşıyor
25 liralık biletle 1.2 milyar kazandı
25 liralık biletle 1.2 milyar kazandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim