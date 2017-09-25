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ABD şokta: 1 ölü, 6 yaralı

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentindeki bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

25 Eylül 2017 Pazartesi 10:21
ABD şokta: 1 ölü, 6 yaralı

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentindeki bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Nashville şehir merkezinin yaklaşık 15 kilometre güneydoğusundaki "BurnetteChapelChurch Of Christ"te (Burnette Şapel İsa Kilisesi) silahlı saldırı gerçekleşti.

Nashville Emniyet Müdürlüğü, nedeni bilinmeyen saldırıda, bir kadının öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatırken, yerel medya 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Son Güncelleme: 25.09.2017 10:23
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