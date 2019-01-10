Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Instagram'da çoklu hesap özelliğine müthiş yenilik
Instagram'da müthiş yenilik
Teknolojinin Tehdit Ettiği 7 Meslek
Teknolojinin Tehdit Ettiği 7 Meslek
Vücut sıcaklığı ile şarj olabilen saat
Vücut sıcaklığıyla şarj olan saat
Whatsapp'tan 3 yeni özellik birden!
Whatsapp'tan 3 yeni özellik birden!
Yeni iPhone tasarımı ortaya çıktı, Huawei'nin ikizi gibi!
Yeni iPhone tasarımı ortaya çıktı
banner40

ABD Somali'deki hava saldırılarını hızlandırdı…

Son Bir Haftada 26 Eş-Şebab Militanı Öldürüldü

10 Ocak 2019 Perşembe 11:12
ABD Somali'deki hava saldırılarını hızlandırdı…

ABD, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik hava saldırılarını artırdı.

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM) yapılan açıklamada, dün Bay ilinde yapılan hava saldırısında 6, önceki gün Bagdaad bölgesindeki iki saldırıda 4 militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

banner41
Açıklamada, dün vurulan alanın örgüte ait bir konaklama bölgesi olduğu ve bir aracın da imha edildiği kaydedildi.

Son bir haftada Somali'de 5 hava saldırısı gerçekleştiren ABD'nin etkisiz hale getirdiği Eş-Şebab militanı sayısı toplam 26 oldu.

Geçen hafta, Amerikan NBC News'e konuşan ABD'li yetkililer, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Donald Trump'ın, başkan olmasından bu yana artan hava saldırılarını azaltmayı planladığını belirtmişti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
ABDSomaliHava SaldırılarıHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
New York'un En Ünlü Gökdelenlerinden Chrysler Binası Satışa Çıkarıldı
New York'un En Ünlü Gökdelenlerinden Chrysler Binası Satışa Çıkarıldı
Hollanda'da İran Büyükelçiliğine taşlı saldırı
Hollanda'da İran Büyükelçiliğine taşlı saldırı
Çipras'tan erken seçim sinyali
Çipras'tan erken seçim sinyali

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim